В Якутии ввели QR-коды для посещения фитнес-клубов, спортзалов и бассейнов

ТАСС, 25 октября. Система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание, введена в Якутии с 25 октября для посещения фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов и других спортивных объектов. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба правительства республики.

"С 25 октября при посещении фитнес-клубов и тренажерных залов, бассейнов, спортивных залов, крытых манежей, лыжных баз, крытых ледовых катков, спортивно-досуговых организаций допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специального приложения единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", и документа, удостоверяющего личность", - сообщили в правительстве Якутии.

Такое же требование введено в республике при посещении центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне".

С 20 октября система QR-кодов в Якутии начала работать для театров, концертных организаций, музеев, библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий. При этом дети могут посещать общественные заведения свободно, но только в сопровождении родителя или законного представителя, имеющего сертификат вакцинированного или переболевшего.

С 1 ноября система QR-кодов начнет работать для ресторанов, кафе, столовых, банкетных залов.

В Якутии сохраняется сложная эпидемическая обстановка. В октябре ежесуточно выявляется около 270 новых случаев заражения коронавирусом. На территории республики дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.