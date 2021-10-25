Федеральный заказник для сохранения сивучей планируют создать на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 октября. /ТАСС/. Федеральный заказник "Восточно-Камчатский" планируют создать в бухте Моржовая для сохранения краснокнижных сивучей в связи с уменьшением их популяции, сообщается в понедельник на сайте правительства Камчатского края.

"Все знают, что в районе бухты Моржовая обитает большое количество сивучей - животных, занесенных в Красную книгу. По некоторым оценкам, на сегодня их популяция уменьшается. Ученые обеспокоены этим обстоятельством. К нам обратилось научное сообщество Кроноцкого заповедника с предложением, чтобы Камчатский край рассмотрел возможность выделения этих земель под заказник. На первом установочном совещании мы соединили на одной площадке рыбаков, занимающихся промыслом на этой территории, и представителей науки, которые внесли предложения по сохранению популяции сивучей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Романа Василевского.

В 2020 году вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минприроды и Росрыболовству подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча - крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей. По разным оценкам, в России осталось около 10 тыс. особей, их количество ежегодно уменьшается.