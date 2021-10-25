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Пандемия COVID-19

В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды для посещения общественных мест

Мера коснется организаций общепита и заведений культуры

МУРМАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Мурманская область вводит систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с коронавирусом.

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Новые ограничения вступят в силу 30 октября, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Чибис.

"Мы не будем закрывать общепит, заведения культуры, но для того чтобы обеспечить безопасность мероприятий, запланированных ранее, посещать общепит, заведения культуры можно будет только со свежим ПЦР-тестом либо с сертификатом переболевшего не позднее полугода, либо после прививки. Все это будет проверятся с помощью QR-кодов", - сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19
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