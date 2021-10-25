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"Ведомости": Роскомнадзор начал расследование утечки данных автомобилистов

Ведомство попросило подтвердить достоверность данных, их актуальность и выяснить, был ли совершен несанкционированный доступ к этим данным в системах

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил запросы в организации, которые могут иметь оказавшуюся у злоумышленников базу с данными автовладельцев. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в ведомстве.

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"Роскомнадзор устанавливает обстоятельства компрометации персональных данных. В частности, направили запросы в организации, в которых могут находиться массивы информации в таких объемах, в том числе в Российский союз автостраховщиков (РСА)", - сообщил изданию представитель Роскомнадзора.

Он также уточнил, что ведомство попросило подтвердить достоверность данных, их актуальность и выяснить, был ли совершен несанкционированный доступ к этим данным в системах.

"Ведомости" направили запрос в МВД, курирующее деятельность ГИБДД.

Ранее "Коммерсантъ" писал об утечке данных водителей, которые были зарегистрированы в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год, и некоторых данных за 2020 год. Они были выставлены на продажу в даркнете. В базе содержались имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет.

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