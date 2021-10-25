Число закрытых групп в детских садах ХМАО выросло почти в полтора раза за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Работа четырех детских садов и 181 группы в 86 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа шести детских садов и 128 групп в 78 дошкольных учреждениях ХМАО.

"На 42 неделе приостановлен учебный и воспитательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией полностью: в четырех детских садах - один в Ханты-Мансийске, три - в Березовском районе, локально 181 группе 86 детских садов 13 муниципальных образований: Березовский район, Октябрьский район, Ханты-Мансийский район, Сургутский район, Кондинский район, Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Советский район, Нягань, Лангепас, Пыть-Ях, Югорск", - сказано в сообщении.

По данным управления, также на дистанционное обучение перешили 23 группы пяти средних учебных заведений в пяти муниципальных образованиях Югры: Сургутский район, Урай, Советский район, Нягань и Югорск. С 18 по 24 октября в Югре зарегистрировано 145,68 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что на 102,6% выше уровня предыдущей недели и выше эпидемического порога на 72% за счет взрослого населения (15 лет и старше) и детей в возрастных группах 0-2 года и 7-14 лет. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября в регионе начнут действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября - во всех населенных пунктах. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 25 октября 80,5 тыс. заболели, 75,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 282 умерли.