ОП с начала года выявила почти 70 тыс. фейков

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Киберволонтеры Общественной палаты (ОП) РФ с начала 2021 года выявили около 70 тыс. материалов с ложной информацией, лидируют по количеству фейков темы коронавируса, вакцинации и выборов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич.

"Вместе с коллегой по Общественной палате, директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной мы без отдыха работали все выходные: подводили итоги, вели подсчеты. Получили вот такие цифры: с начала года выявлено 69 тыс. 300 фейков", - сказал Малькевич.

По его словам, все фейки разделены на 10 категорий: выборы - 19,8 тыс. материалов, коронавирус - 13 тыс. (включая локдаун, ограничительные меры в регионах), вакцинация - 23 тыс. (включая "насильственную" вакцинацию), традиционные темы - 3,5 тыс. (взрывы, пожары), незаконные протестные акции - 1,9 тыс., политические фейки - 1,7 тыс. (иноагенты и прочее), военные фейки - 1,5 тыс. (включая Сирию и Афганистан), финансовые фейки - 4 тыс. (кредитные фейки, продажа фальшивых билетов, справок об отсутствии коронавируса и сертификатов о вакцинации), фейки о стрельбе в школах и на улицах - 800, а также фейки о переписи населения - до 100.

Малькевич добавил, что на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 2 и 3 ноября будут представлены обновленные данные о количестве фейков и информационных атак.

Член ОП напомнил, что в 2020 году киберволонтеры ОП РФ выявили 35 тыс. фейков. "Из них не менее 3 тыс., посвященных выборам, 9 тыс. фейков выявлено во время общероссийского голосования по поправкам к конституции. То есть треть всех фейков прошлого года была связана с темой голосования и выборов", - подчеркнул Малькевич.

При этом он отметил, что "главенствующей темой по фейкам был коронавирус". "В прошлом году было 23 тыс. фейков о ковиде, вакцине и локдауне, всего пара сотен фейков касалась каких-то бытовых тем. 2020 год прошел у фейкометов под знаком ковида. И 2021 год исключением в этом плане не стал: половина всех вбросов связана именно с фейками о коронавирусе", - заключил член ОП.