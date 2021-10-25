В Хабаровском крае с 1 ноября поэтапно будут вводить систему QR-кодов

ТАСС, 25 октября. Система QR-кодов поэтапно вводится в Хабаровском крае с 1 ноября. Первыми под ограничения подпадают ночные клубы, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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"QR-коды будут вводиться поэтапно. С 1 ноября [ограничения действуют] только для ночных клубов", - говорится в сообщении.

На хостелы и гостиницы система QR-кодов будет распространяться с 20 ноября.

В Хабаровском крае выявлено 91,3 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 885 человек. Полную вакцинацию от ковида прошли 400 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета составляет 49,2%.