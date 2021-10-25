Педиатры в Индии призвали вернуть детей в школы, поскольку учеба онлайн "наносит вред"

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 октября. /ТАСС/. Группа педиатров Индии обратилась в понедельник к правительствам всех штатов страны с призывом незамедлительно прекратить онлайн-обучение и вернуть детей в школы, закрытые из-за пандемии. По мнению врачей, собравшихся на конференцию в Нагпуре, у большинства детей уже есть антитела к коронавирусу, а дистанционное обучение наносит вред целому поколению.

"Более 60% детей школьного возраста уже имеют естественные антитела к COVID-19", - приводит в понедельник слова генерального секретаря Национального форума неонатологов (NNF) Динеша Томара газета Times of India. "Отсутствие учебы в школе в течение столь длительного времени уже нанесло серьезный ущерб социальному, психологическому и умственному росту этого поколения, на восстановление которого уйдут годы", - заявил Томар. Он отметил, что ряд штатов, в частности Харьяна, уже открыл полностью школы и дети там нормально учатся.

В Нагпуре в штате Махараштра с 23 октября проходит конференция педиатров Neocon-2021 - первое крупное медицинское мероприятие в стране не в дистанционном, а в очном формате с начала пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщили организаторы конференции, такой формат проведения медицинского форума должен внушить людям уверенность в том, что "время двигаться к нормальному состоянию уже наступило". По мнению собравшихся, открытие школ не представляет риска, поскольку учителя и персонал в стране полностью вакцинированы, а дети научились соблюдать социальную дистанцию и привыкли носить маски.

Педиатр Сатиш Деопуджари также заявил журналистам, что отправка детей в школы не представляет риска. "Мы прошли весь этот путь в условиях пандемии, и теперь мы очень хорошо разбираемся в этом вирусе. Дети в основном в безопасности. Большинство из них уже были инфицированы и выздоровели, даже не проявляя симптомов. Родителям следует без колебаний отправлять детей в школы", - сказал Деопуджари.

Школы по всей Индии были закрыты в марте прошлого года, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Правительство разрешило вновь открыть школы с соблюдением всех требуемых мер по противостоянию эпидемии в октябре прошлого года. Но учебные заведения в стране снова были закрыты в апреле текущего года, когда в Индии началась масштабная вторая волна COVID-19. В августе в связи с улучшением ситуации с коронавирусом правительство разрешило открыть школы на усмотрение властей штатов (Индия делится на 28 штатов и восемь союзных территорий). При этом перед открытием все учителя и персонал должны быть вакцинированы.