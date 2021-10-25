В Дагестане выплатили более 4 млн рублей на поддержку первоклассников из малоимущих семей

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана в этом году выплатили более 4 миллионов рублей на поддержку первоклаcсников из многодетных, малоимущих семей в республике. Сумма единовременной выплаты составляет 2 229 рублей на одного ребенка, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства труда и социального развития Дагестана.

"Минтруда Дагестана выплатило более 4 миллионов рублей на поддержку первоклашек из многодетных, малоимущих семей. Сумма единовременной выплаты составляет 2 229 рублей на одного ребенка и начисляется семьям, имеющим статус малоимущей и многодетной", - говорится в сообщении.

Уточняется, с 1 июля 2021 года данное пособие получила 1 931 семья.

Как пояснили в Минтруда, для получения единовременной выплаты на первоклассника, гражданам, относящимся к данной категории, необходимо до первого декабря текущего года обратиться в органы соцзащиты по месту прописки.