Германия, Франция, США и Бразилия планируют участвовать во Всероссийском экодиктанте

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Организаторы Всероссийского экологического диктанта, который пройдет в 2021 году с 14 по 21 ноября, рассчитывают на участие в нем жителей Германии, Франции, США и Бразилии. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Говоря о международном аспекте, в этом году мы планируем, что у нас в экологическом диктанте примут участие жители Германии, Франции, США. И, как мне сегодня рассказали, Бразилия подключается к нашему проекту. Это радует, потому что действительно экологическая повестка должна быть международной", - сказал сенатор на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате. Он добавил, что "без взаимной координации невозможно будет решить те задачи", которые стоят в глобальной экологической повестке.

Майоров сообщил, что в 2021 году диктант пройдет в третий раз с 14 по 21 ноября. Кроме того, по его словам, организаторы планируют сделать его постоянно действующей площадкой, чтобы человек мог в любой момент проверить свои знания.

Глава комитета СФ рассказал, что организаторы традиционно пытаются охватить широкую аудиторию. "У нас четыре целевых группы - дошкольники и школьники, среди взрослых участники разбиваются на две группы - те, кто профессионально занимаются экологической деятельностью (у них будут более сложные варианты для написания), и те, кто просто интересуются экологией и природоохранной деятельностью", - пояснил он. Экологический диктант - это одна из форм просвещения, которая направлена на вовлечение в реформы в области экологии в России и в мире, добавил сенатор.