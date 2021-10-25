Роспотребнадзор начал проверку после аншлага на концерте Хабиба в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после информации в соцсетях о концерте Хабиба в Набережных Челнах, где был полный зал зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан по факту публикации в соцсетях материалов о несоблюдении антиковидных мер на концерте Хабиба в Набережных Челнах 25.10.2021 начато выяснение всех обстоятельств", - сообщили в пресс-службе.

Хабиб накануне дал концерт в Набережных Челнах. Судя по видеозаписям, которые публиковали фанаты артиста в соцсетях, а также по роликам, размещенным на странице Хабиба в Instagram, зал был полон поклонников.

Ранее Роспотребнадзор уже наказывал организаторов концертов в Набережных Челнах за несоблюдение антиковидных мер. Летом 2021 года главный санитарный врач города предлагал отменить массовые мероприятия после концерта артиста Niletto. Роспотребнадзор устроил проверку после мероприятия, по итогам которой начальник городского управления по делам молодежи был оштрафован. Сам исполнитель Niletto тогда сообщил в Instagram, что на его концерт пришли 35 тыс. человек. Судя по видео в соцсетях, никто из слушателей на концерте не соблюдал дистанцию и не пользовался масками.

С 11 октября в Татарстане действуют новые меры ограничения из коронавирусной инфекции, которые касаются и массовых зрелищных мероприятий. Например, театры, кинотеатры, концертные залы работают только при заполняемости не более чем наполовину (и не более 500 человек). Допускается заполняемость на 70 процентов при условии, если все сотрудники и организаторы мероприятия вакцинированы, а в зале находятся люди старше 18 лет с действующими QR-кодами. Также оперативный штаб Татарстана по противодействию распространения ковида нужно предупредить о мероприятии не позже семи дней до его начала.

На 25 октября в Татарстане зарегистрировано 29 707 случаев COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена у 167 человек. Выздоровели за весь период 24 636 человек, в том числе 25 - за минувшие сутки. Всего вакцинированы 1 426 700 человек (прирост привившихся за последние сутки - 31 300), из них 1 008 592 завершили цикл вакцинации.