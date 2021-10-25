В России может появиться ГОСТ похоронных домов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Разработка проекта государственного стандарта похоронных домов началась в России, сообщила в понедельник исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

"Большое количество инвесторов работают над проектами частных похоронных объектов. Однако требования, которые указаны в рамках нормативных актов, разрозненны и обширны, нет единых требований к объектам. В настоящий момент с агентством по техническому регулированию (Росстандарт) мы объявляем о том, что начинается работа над проектом ГОСТа похоронных домов", - сказала Андреева на конференции "Современные подходы к управлению похоронным делом".

Она пояснила, что похоронные дома оказывают комплекс услуг по организации и проведению похорон, а также другие ритуальные услуги. Они могут находиться в государственной, муниципальной или частной собственности, однако запрещено размещать похоронные дома на территории медицинских организаций.

По словам Андреевой, пандемия обострила ситуацию, связанную с нехваткой похоронных объектов. Сегодня в России насчитывается более 76 тыс. кладбищ площадью 176,5 тыс. га, а также около 30 крематориев, добавила она.