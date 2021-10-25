Гражданство России получили 333 тыс. жителей ДНР

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Более 330 тыс. жителей Донецкой народной республики (ДНР) получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщило в понедельник Донецкое агентство новостей со ссылкой на Миграционную службу МВД ДНР.

"На сегодняшний день выдано 333 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации", - приводит агентство сообщение МВД.

В середине июля миграционная служба ДНР сообщала, что число жителей республики, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 282 тыс.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.