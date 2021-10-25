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Роскомнадзор пока не планирует применять замедление трафика YouTube

Служба рассматривает санкции за нарушение законодательства в виде штрафов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор не планирует применять замедление трафика YouTube в России, сейчас служба рассматривает санкции за нарушение законодательства в виде штрафов. Об этом журналистам в понедельник заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия. Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможностях замедления трафика YouTube в России.

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