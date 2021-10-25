Центр для юных музыкантов под руководством Башмета откроют в Челябинске в 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Региональный образовательный центр для музыкально одаренных детей, художественным руководителем которого станет народный артист СССР Юрий Башмет, откроется в Челябинске в 2022 году. Соответствующее соглашение музыкант подписал в понедельник с генеральным директором Челябинской государственной филармонии Алексеем Пелымским.

"Подписи под документом поставили генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский, народный артист СССР, легендарный альтист Юрий Башмет и директор АНО гастрольно-концертное агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы" Дмитрий Гринченко", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова.

По информации руководства Челябинской государственной филармонии, центр для музыкально одаренных детей начнет работать с января 2022 года на базе детской филармонии в Челябинске.

"На базе детской филармонии будет функционировать система мастер-классов с ведущими преподавателями страны и ведущими музыкантами в области классической музыки. Это важнейшая составляющая проекта, кроме того, планируется проводить прослушивания и просмотры талантливых ребят, в том числе во Всероссийский юношеский симфонический оркестр", - отметила собеседница агентства.

Региональный центр будет открыт в рамках всероссийского проекта "Юрий Башмет - молодым дарованиям России", который создан в 2013 году. Проект состоит из нескольких направлений: региональные образовательные центры для музыкально одаренных детей, международные и всероссийские музыкальные академии, Всероссийский юношеский симфонический оркестр.