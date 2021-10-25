Глава Минздрава Латвии начал сам обзванивать пожилых жителей, чтобы убедить их привиться

РИГА, 25 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс начал сам обзванивать пожилых жителей республики, чтобы лично убедить их сделать прививку от коронавируса.

Как написал глава Минздрава в понедельник в своем Facebook, накануне он обзвонил более десяти невакцинированных пожилых латвийцев, чтобы призвать их привиться. "Рад, что еще шесть пожилых людей, которым я звонил вчера, уже сделали прививки, в том числе всего за несколько дней до моего звонка, а некоторые все еще колебались, но были готовы к повторному разговору. Категорически отказались от вакцинации две дамы - разговор был непростой, но познавательный. Два человека все еще в сомнениях, буду звонить еще раз", - указал он.

По словам Павлютса, пожилые люди из его списка подавали заявки на вакцинацию, но потом отказались. "Кому-то врач посоветовал подождать (давайте выясним, действительно ли это необходимо), другой передумал, услышав, что говорят вокруг о побочных эффектах. Звонить пожилым людям непросто, но очень и очень ценно. Спасибо всем семейным врачам, которые самоотверженно выполняют эту работу", - отметил он.

"Если кто-то готов взять меня в качестве временного помощника для обзвона пожилых людей, я по мере возможностей помогу. Опыт уговоров по телефону невелик, но он есть. Каждый из нас должен позвонить хотя бы одному пожилому человеку. Всего один обнадеживающий звонок может сделать так много - спасти чье-то здоровье и даже жизнь", - добавил глава Минздрава.

Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги. Во время карантина действует комендантский час с 20:00 до 05:00.

Латвия по заболеваемости ковидом сейчас занимает первое место среди стран ЕС. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, процесс иммунизации завершили 51,7% населения. При этом после решения правительства о введении локдауна уровень вакцинации в республике на прошлой неделе несколько снизился.