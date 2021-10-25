Надзорный совет Facebook опросит Фрэнсис Хауген, передавшую прессе документы компании

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Независимый надзорный совет при Facebook проведет встречу с Фрэнсис Хауген - бывшей сотрудницей компании, передавшей ранее журналистам ее внутренние документы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении совета.

"В свете серьезных заявлений о Facebook со стороны госпожи Хауген мы пригласили ее побеседовать с советом в ближайшие недели, - отмечается в сообщении. - Она приняла приглашение. Члены совета будут рады обсудить с госпожой Хауген ее опыт и получить информацию, которая поможет добиться большей прозрачности и ответственности со стороны Facebook посредством наших рекомендаций и решений по делам".

В надзорном совете также отметили, что продолжают изучение того, как Facebook использовала перекрестную проверку при работе с аккаунтами политиков и знаменитостей таким образом, что в итоге их действия на социальной платформе остались практически без какого-либо контроля. Эту тему ранее подняли американские СМИ на основании переданных Хауген прессе документов. В совете не уточнили, когда будут опубликованы результаты этой проверки.

"Как представители Совета, мы продолжим задавать Facebook сложные вопросы и наставлять компанию на путь большей прозрачности, ответственности и честности. Ведь только тогда пользователи смогут быть уверены в справедливом отношении к себе", - добавили в совете.

Независимый надзорный совет, как указано на его сайте, был создан компанией Facebook "для оказания помощи социальной сети в решении наиболее сложных вопросов, связанных со свободой самовыражения онлайн". Его решения обязательны к исполнению площадкой, подчеркивается на странице организации.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным Associated Press, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.