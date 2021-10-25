Более 30 беременных женщин сделали прививки от коронавируса в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Число желающих сделать прививки от коронавируса в Севастополе выросло после осложнения ситуации с заболеваемостью в городе. Активно начали прививаться и беременные женщины - прививку сделали уже 32 будущих мамы, сообщил директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов.

"Беременные стали прививаться. Им рекомендовано. И буквально вчера вечером убрали кормящих матерей из списка тех, кому не рекомендовано", - сказал Денисов.

Глава Горздрава добавил, что в целом 144 тыс. севастопольцев уже получили оба компонента вакцины от коронавируса, ревакцинировались 11,8 тыс. горожан. Прививочные пункты работают в поликлиниках, торговых центрах и в мобильных амбулаториях на улицах города, отмечается рост числа желающих провакцинироваться. При этом идет и вакцинация от гриппа.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что на прививочных пунктах стали образовываться очереди, и попросил перераспределять поток желающих вакцинироваться - например, при скоплении людей на одной точке предлагать им проехать в ближайшую, где очередь не такая большая.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, и в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины "Спутник V", а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований, эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" ( "Спутник V") у беременных. Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".