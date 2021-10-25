Попова: в регионах, где привившихся от ковида больше 60%, заболеваемость ниже, чем летом

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в тех регионах России, где доля привившихся превышает 60%, меньше летних показателей. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Там, где у нас в субъектах [Федерации] высокий уровень иммунизации, <...> где иммунизация выше 60%, в этих субъектах меньше не только удельный вес заболевших, но интенсивные показатели на 100 тыс. населения ниже, чем они были летом", - сказала она.

Обязательная вакцинация для некоторых категорий жителей, в том числе тех, чья работа предполагает частые контакты с другими людьми, введена уже в 84 регионах России, напомнила Попова.