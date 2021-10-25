Facebook создавала фейковые аккаунты, чтобы изучить распространение вредоносной информации

ТАСС, 25 октября. Сотрудники американской компании Facebook знали о проблеме распространения дезинформации и вредоносного контента в одноименной социальной сети и создавали вымышленные учетные записи, чтобы на их примерах изучить, как распространяется подобная информация. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы соцсети.

Агентство приводит несколько примеров создания подобных аккаунтов. В 2019 году сотрудники компании создали поддельную учетную запись 41-летней женщины из Северной Каролины по имени Кэрол. Она, по замыслам создателей аккаунта, была сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа и телеканала Fox News, придерживающегося республиканских взглядов. В течение дня механизмы соцсети стали предлагать ей контент, поляризующий общество, а в течение недели - распространенные в США теории заговора. "Содержание в этом аккаунте за крайне короткий промежуток времени стало доставляющим беспокойство и поляризующим," - цитирует Bloomberg внутренние документы Facebook.

Аналогичный эксперимент проводился в Индии. Сотрудники компании создали профиль 21-летней женщины. Через короткий промежуток времени алгоритмы соцсети стали предлагать ей изображения сцен насилия и сфабрикованные съемки авиаударов Индии в Пакистане.

С минувшей пятницы началась публикации так называемого досье The Facebook Papers. По данным Associated Press, в его составлении приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.