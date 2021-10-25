Сергея Безрукова выписали из больницы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Безруков, ранее рассказавший о заражении коронавирусом, выписан из больницы. Об этом в понедельник сообщил сам артист.

"Все хорошо, дорогие мои. Выписали. Спасибо врачам", - написал Безруков на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что актер переносит коронавирус в легкой форме и чувствует себя хорошо.

Сергей Витальевич Безруков - российский актер, народный артист РФ (2008). Актер Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (1994-2013), художественный руководитель Московского губернского театра (с 2014 года). Снимался в сериале "Бригада", фильмах "Есенин", "Мастер и Маргарита", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и других. Лауреат Государственной премии РФ (1997).