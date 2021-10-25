Мосгорсуд с 28 октября по 3 ноября будет работать в обычном режиме

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд будет работать в штатном режиме с 28 октября по 3 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд будет работать в штатном режиме в период с 28 октября по 3 ноября 2021 года. Судебные заседания, назначенные на этот период, в том числе заседания в режиме видео-конференц-связи, состоятся во время, указанное в судебных извещениях", - сказали в суде.

В Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы. Также с 28 октября в Москве и области QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%.

С 25 октября начинает действовать домашний режим для пожилых и хронически больных москвичей. С этой же даты столичные компании должны перевести 30% своего штата на удаленный режим работы.