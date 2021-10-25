В ООН предупредили о возможном голоде "библейского" масштаба в Йемене

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Йемен рискует столкнуться с голодом "библейских масштабов", если международное сообщество в ближайшее время не окажет ему финансовую помощь через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН. Об этом ее исполнительный директор Дэвид Бизли в понедельник сообщил агентству Reuters, не уточнив, о какой сумме денег идет речь.

"У нас [ВПП] деньги закончатся через несколько недель. Я не вижу, каким образом на данном этапе мы можем избежать голода библейских масштабов [в Йемене] без крупного вливания дополнительных долларов", - заявил он. По словам Бизли, первая половина 2022 года может оказаться "безжалостной" для страны.

Согласно опубликованному в сентябре ежемесячному отчету ВПП, почти 21 млн жителей Йемена (порядка 70% населения) нуждаются в гуманитарной помощи, а более 16 млн человек испытывают нехватку продовольствия. В состоянии, близком к голоду, находятся 47 тыс. йеменцев. ВПП утверждает, что только в сентябре организация оказала помощь 11,4 млн человек, но для продолжения работы на протяжении ближайших шести месяцев ей требуется $796,7 млн.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.