При заселении в гостиницы в Адыгее будут требовать QR-коды и ПЦР-тесты

МАЙКОП, 25 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи на заседании оперативного штаба в понедельник в связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией приняли решение, что при заселении в гостиницы и базы отдыха туристы с 28 октября должны будут предъявлять не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"С сегодняшнего дня для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита необходимо предъявлять QR-код. При заселении в гостиницы и базы отдыха Адыгеи с 28 октября будут требоваться не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты. Также решением оперштаба с 28 октября по 10 ноября приостанавливается работа кинотеатров, кальянных и клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ", - написал он.

Кумпилов назвал санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике непростой - заметно растет число больных, увеличивается нагрузка на медперсонал. В связи с этим власти региона, где активно развивается туризм, принимают меры для сдерживания коронавирусной инфекции, добавил руководитель региона.

Ранее глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита. В список входят библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, выставки, фитнес-центры, бассейны, сауны, салоны красоты и парикмахерские, а также детские игровые комнаты и другие досуговые заведения в торговых центрах. В регионе введены двухнедельные каникулы - с 25 октября по 7 ноября - для всех обучающихся в школах Адыгеи.

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 21 189 человек, на лечении находится 2 186 человек (плюс 70 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 463 человека (плюс 29 за сутки), умерли 540.