Порядка 500 человек примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021 на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Открытие восьмого чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2021 состоялось в Екатеринбурге в понедельник, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. В соревнованиях примут участие порядка 500 человек.

"Уже восьмой раз в Екатеринбурге проводятся самые масштабные соревнования профессионального мастерства среди крупных отечественных предприятий. <…> Сегодня мы наблюдаем изменения самой сути рабочих профессий: в них становится меньше изнуряющего механического труда и больше интеллектуальной работы и творчества. Поэтому проведение таких чемпионатов, как WorldSkills Hi-Tech постепенно переходит из разряда суперсовременных мероприятий в необходимость для эффективного и быстрого развития высокотехнологичных отраслей промышленности нашей страны", - сказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на открытии.

В общении с журналистами генеральный директор АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов отметил, что чемпионат - это площадка и инструмент, где компании могут отрабатывать профессиональные стандарты в тех или иных отраслях. "Компании решают свои производственные задачи, пользуясь этим инструментарием, используя практики движения "Ворлдскиллс Россия" и саму площадку", - сказал он.

В 2021 году в чемпионате участвуют порядка 500 конкурсантов - представителей отечественных индустриальных компаний, среди которых Госкорпорации "Росатом", "Ростех", "Роскосмос", нефтехимическая компания "Сибур Холдинг", "Трубная металлургическая компания", "Российские железные дороги", "Северсталь" и другие. Участники продемонстрируют свои навыки по 39 профессиональным компетенциям, разделенным на 5 блоков: "Производство и инженерные технологии", "Информационные и коммуникационные технологии", "Строительство и строительные технологии", "Сфера услуг", а также "Транспорт и логистика".

По результатам WorldSkills Hi-Tech 2021 Фонд развития промышленности (ФРП) вручит по 1 млн рублей конкурсанту, который наберет наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий среди всех компетенций, и его наставнику.

О WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге

С 25 по 29 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо" проходит VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021. В рамках первенства впервые пройдет Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда".

WorldSkills Hi-Tech - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Первенства WorldSkills Russia ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". Чемпионат проводится АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций.