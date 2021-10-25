Пушков считает, что Facebook не станет объективной площадкой

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Facebook продолжит работать на усиление "либеральной и прозападной компоненты" в мировой политике и не станет объективной площадкой. Такое мнение он высказал в понедельник ТАСС, комментируя информацию о предоставлении привилегий в этой соцсети ряду политиков.

Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на выдержки из расследования The Facebook Papers, основанного на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген, заявила, что руководство корпорации вмешивалось в работу одноименной социальной сети, чтобы дать ряду политиков привилегии при публикации постов, несмотря на собственные же правила.

"Что касается идеологических предпочтений, я убежден, что Facebook будет продолжать работать на усиление либеральной и прозападной компоненты в мировой политике. Я не представляю себе, что он вдруг превратится в какую-то объективную платформу, которая будет предоставлять всем равные возможности для высказывания", - пояснил Пушков.

Facebook работает в системе американских информационных инструментов, которая построена на поддержке определенных принципов, а именно: американского доминирования, поддержки либерального подхода в политике, поддержки разного рода меньшинств, от этнических до сексуальных, осуждения всех тех, кто выступает с позиции традиционных взглядов. Вот это, на мой взгляд, не изменится", - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что вся компания "соткана из противоречий и двойных стандартов". По этой причине, отметил Пушков, он не удивлен той информации, что ряд политиков пользовались в соцсети привилегиями при публикации постов.

"Досье Facebook"

По информации газеты, руководство Facebook вмешивалось в работу соцсети, с тем чтобы позволить американским политикам и звездам публиковать все что угодно, без ограничений. Речь идет как о включении популярных или влиятельных пользователей в так называемые белые списки "Фейсбука", что дает возможность игнорировать часть правил соцсети и избегать модерации сообщений, так и о прямом вмешательстве топ-менеджеров и главы компании Марка Цукерберга в процесс модерации.

Как говорится во внутреннем документе Facebook, включенном в "досье", именно руководители компании в ряде случаев принимали окончательные решения о том, нарушает тот или иной спорный пост популярного пользователя правила соцсети или добивались отмены ранее принятых решений об удалении проблемных сообщений. Документы также указывают на то, что предложения сотрудников компании оградить модераторов от давления со стороны начальства, а также о создании независимой комиссии по внутреннему надзору пока игнорируются.

Как пишет Financial Times, непоследовательная политика компании могла быть продиктована стремлением создать видимость непредвзятости на фоне заявлений экс-президента США Дональда Трампа о том, что в Facebook продвигается либерально-демократическая повестка, а консервативным политикам и журналистам не дают возможности высказываться. В результате Facebook начал делать исключения из правил для сторонников правых взглядов.