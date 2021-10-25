Посла РФ в Турции попросили взять под личный контроль дело о поджоге леса в Анталье

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Юристы россиян, задержанных по подозрению в поджоге леса в провинции Анталья, отправили запрос послу РФ в Турции с просьбой взять расследование под личный контроль. Об этом в понедельник рассказал заявил адвокат Константин Ерохин, представляющий сторону российских туристов, в интервью телеканалу "Звезда".

"Мы координируем ситуацию со стороны России и уже взаимодействуем с местными адвокатами. Мы их условно нанимаем, оцениваем и им фронт работы определяем. Мы выступаем в этой ситуации как интегратор. То есть мы общаемся с родственниками, людьми, мониторим СМИ, координируем действия тут по обращению в консульство и посольство. Послу России в Турции мы отправили запрос с просьбой взять под личный контроль дело", - сказал он.

Юрист добавил, что сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела. "Знакомимся с теми показаниями, которые дали задержанные с местным бесплатным адвокатом в момент задержания", - пояснил он.

Ранее Анатолийское агентство выступило с утверждением, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге леса, развели костер в провинции Анталья на юге Турции, где позднее вспыхнул лесной пожар. По данным турецкого агентства, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври. После этого в указанном месте разгорелся пожар, которые был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин.

Арестованные туристы в соцсетях сообщали, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения.