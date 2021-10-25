В Петербурге в ближайшее время дополнительно откроют 20 пунктов вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Количество пунктов вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге в ближайшее время достигнет почти 200. Как сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов, планируется открыть 20 новых пунктов в дополнение к действующим 174.

"Сейчас в нашем городе развернуто 174 стационарных и 41 мобильный пункт вакцинации. В ближайшие дни откроем еще 20. Совместно с "Почтой России" мы организовали вакцинацию в одном из ее отделений. В конце этой недели подведем итоги эксперимента и подумаем о целесообразности масштабирования этого опыта", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что темпы вакцинации в Петербурге увеличены, суточные показатели за прошлую неделю удвоились, но необходимо и дальше наращивать темп - примерно до 40 тыс. инъекций в день, чтобы достичь коллективного иммунитета.

По последним данным, в Петербурге выявили 689 093 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 625 563 человека, умерли 23 430. За последние сутки в городе выявили 2 693 случая заражения.

По данным пресс-службы городской администрации на 25 октября, в городе полностью привиты 1 854 638 человек.