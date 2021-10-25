Движение по Бруклинскому мосту перекрыли из-за протестов против вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена перекрыто из-за протестов против обязательной вакцинации. Об этом сообщается в понедельник в Twitter полицейского управления Нью-Йорка.

В протестах принимают участие сотни людей, выступающих против принудительной вакцинации для сотрудников муниципальных служб. В числе демонстрантов - полицейские, пожарные, врачи скорой помощи, коммунальные служащие. Они направляются из Бруклина к зданию городского совета, расположенному на Манхэттене.

"Из-за протестов все полосы Бруклинского моста, ведущие в сторону Манхэттена, заблокированы", - подчеркнули в полицейском управлении. Местным жителям советуют готовиться к задержкам в пути и предлагают искать объездные маршруты.

На прошлой неделе мэр крупнейшего американского мегаполиса Билл де Блазио подписал распоряжение, обязывающее всех муниципальных служащих к 29 октября сделать первую прививку от коронавируса. В случае отказа они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, а впоследствии им может грозить увольнение. Всего, по данным телекомпании ABC, вакцинацию от коронавируса предстоит пройти еще порядка 50 тыс. городских служащих Нью-Йорка.

Для некоторых муниципальных служащих крайний срок для прохождения первой прививки будет отложен по времени с учетом определенных особенностей их работы. Так, например, для 8 тыс. сотрудников городских исправительных учреждений таковой датой станет 1 декабря. Кроме того, распоряжением предусмотрены освобождения от прививок по религиозным или медицинским причинам.