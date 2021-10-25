NYT: разоблачительница Facebook живет в Никарагуа, где занимается криптовалютой

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, передавшая прессе внутренние документы компании, сейчас живет в Никарагуа вместе с "друзьями, работающими в сфере криптовалюты". Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

Хауген, ранее проживавшая в Калифорнии, где находится основной офис Facebook, заявила газете, что уехала из США из-за ухудшившегося здоровья. Она добавила, что сделала это в основном на собственные деньги, которые получила за счет удачных вложений в криптовалюту. В Никарагуа, где, по словам Хауген, находятся ее друзья, также занимающиеся криптовалютой, действует один из самых благоприятных налоговых режимов для бизнеса в этой сфере.

Хауген также признала, что ее действия отчасти финансирует Пьер Омидьяр, один из основателей компании eBay. При этом она утверждает, что он стал ее спонсором только в октябре этого года, в то время как она впервые встретилась с журналистом The Wall Street Journal, чтобы обсудить публикацию внутренних материалов Facebook, в декабре 2020 года.

Разоблачительница также пользуется услугами политического активиста из партии демократов, помощника Барака Обамы в бытность того президентом США, Билла Бартона. Именно он выступил одним их главных организаторов ее выступления в Конгрессе США с разоблачениями в адрес Facebook в сентябре. С октября Бартон получает за свои услуги зарплату через благотворительные фонды, созданные при участии Омидьяра.

Между тем, признает "Нью-Йорк таймс", журналистам газеты пока не удалось установить прямой выгоды для Хауген от разоблачений Facebook.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным Associated Press, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.