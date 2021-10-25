Более 50% жителей Кировской области старшего возраста сделали прививку от коронавируса

КИРОВ, 25 октября. /ТАСС/. Более 50% жителей Кировской области старше 60 лет сделали прививку от коронавируса, сообщил в понедельник ТАСС первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

"Доля вакцинированных в категории 60 плюс от численности всех граждан в этой категории в регионе составляет 51,4%. Всего в регионе проживает 334 547 человек в возрасте 60 плюс", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального минздрава, число обращений в прививочные пункты возросло после введения в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. За прошедшие три дня вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 17 тыс. жителей области. Всего в настоящее время первый компонент вакцины получили более 425 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли 392 тыс. граждан, повторно вакцинировались более 33 тыс. жителей региона.

Между тем, ситуация с распространением инфекции остается сложной. В минздраве подчеркивают, что система здравоохранения работает на пределе возможности, развернуто рекордное количество инфекционных коек - 5 800 коек в тридцати медучреждениях. Лечение от коронавируса проходят порядка 18 тыс. человек, продолжает расти количество тяжелых пациентов, в том числе нуждающихся в кислородной поддержке. По словам Курдюмова, в текущую волну заболевание тяжело протекает у молодых людей, возросла нагрузка на педиатрическую службу, растет количество беременных пациенток с тяжелым течением заболевания, двух из них спасти не удалось.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 62 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 56 тыс. человек выздоровели, 583 умерли. В стационарах проходят лечение 5,5 тыс. человек, из них более 200 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. С 25 октября в области ввели систему QR-кодов, которые будут действовать при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, торговых центров, объектов общественного питания, развлекательной сферы. Также с 25 октября по 7 ноября рекомендовано вывести на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет. С 30 октября по 7 ноября в Кировской области будут введены нерабочие дни.