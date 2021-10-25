Путин наградил главу якутского улуса за смелость при спасении людей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" четырех россиян, в числе которых глава наслежной администрации муниципального образования "Тит-Арынский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальных правовых актов.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лукина Григория Дмитриевича - главу наслежной администрации муниципального образования "Тит-Арынский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)", - говорится в документе.

Также за смелость при спасении погибавших награждены кровельщик из Пермского края Павел Радаславский, сотрудник ивановской пожарной части Александр Ценацевич и Валерий Данилов из Волгоградской области.