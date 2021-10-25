{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин наградил главу якутского улуса за смелость при спасении людей

Также награждены кровельщик из Пермского края Павел Радаславский, сотрудник ивановской пожарной части Александр Ценацевич и Валерий Данилов из Волгоградской области

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" четырех россиян, в числе которых глава наслежной администрации муниципального образования "Тит-Арынский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальных правовых актов.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лукина Григория Дмитриевича - главу наслежной администрации муниципального образования "Тит-Арынский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)", - говорится в документе.

Также за смелость при спасении погибавших награждены кровельщик из Пермского края Павел Радаславский, сотрудник ивановской пожарной части Александр Ценацевич и Валерий Данилов из Волгоградской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯкутия
Эксперты: взаимодействие вузов с МСП и властью сократит отток абитуриентов из регионов РФ
Этому также может помочь направленность на целевую подготовку студентов, считают в Общественной палате России
Читать полностью