Нерабочие дни в Калининградской области вводятся с 28 октября по 7 ноября

КАЛИНИНГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Период нерабочих дней в Калининградской области вводится с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. <...> В этот период на всей территории региона будет действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений. Они направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Начиная с четверга, 28 октября, и до 7 ноября включительно не будут работать организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России, отмечается в сообщении.