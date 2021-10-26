Опрос: большинство россиян осознают свое влияние на климат, но не знают, как его снизить

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Доля россиян, которые обращают внимание на то, как их повседневное поведение влияет на изменение климата, составляет 65%, при этом главным препятствием для снижения этого влияния наши соотечественники назвали отсутствие информации и неверие в собственные силы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), которая является автором исследования.

"83% потребителей во всем мире обращают внимание на то, как их повседневное поведение влияет на изменение климата. В Бразилии, Индии и Китае их доля превышает 90%. В России данный показатель оказался одним из самых низких, но тем не менее составил более 65%. Главное препятствие на пути перехода к более устойчивым моделям потребления у россиян - это отсутствие информации и неверие в собственные силы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в опросе, который проводился совместно с компанией BVA в сентябре 2021 года, участвовали более 10 тыс. респондентов из 10 стран, среди которых Китай, США, Бразилия, Индия, Россия и страны западной Европы. Как показали результаты исследования, две трети опрошенных россиян восхищаются людьми, которые предпринимают конкретные действия для сокращения своего участия в изменении климата. При этом почти столько же соотечественников с пониманием относятся к тем, кто не может выбирать экологичные альтернативы, учитывая ряд препятствий.

Так, россияне отмечали отсутствие таких альтернатив и более высокую стоимость ответственного потребления. 36% респондентов из России заявили, что не знают, как могут помочь в борьбе с изменением климата, а 33% выразили неуверенность, что их вклад действительно может помочь.

В целом, почти две трети респондентов по всему миру считают, что ответственность за климатические изменения лежит на крупных корпорациях и некоторых странах, таких как США и Китай. При этом их реакцию на изменение климата почти половина участников исследования считает достаточной. Что касается персонального вклада в снижение влияния на климат, то три четверти респондентов сообщили, что выбирают сезонные или местные продукты и несколько лет пользуются одной моделью смартфона, основная часть опрошенных считает это несложным. В то же время многие не верят, что могут предотвратить климатические изменения, если будут есть меньше мяса или смотреть меньше роликов в интернете.