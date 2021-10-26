В Смоленской области закроют предприятия сферы обслуживания с 28 октября по 7 ноября

ТАСС, 26 октября. Власти Смоленской области вводят в регионе новые ограничения, согласно которым предприятия сферы обслуживания, в том числе салоны красоты и фитнес-центры, а также учреждения культуры, будут закрыты в период нерабочих дней. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"С 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) приостанавливается доступ посетителей в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории которых осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, включая индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения не распространяются на предприятия, которые могут работать навынос и организации, где находятся только работники. В гостиницах разрешается работа общепитов для обслуживания проживающих в них постояльцев. При этом сотрудники организаций должны иметь сертификат о вакцинации против коронавируса, справку о перенесенной болезни или актуальный ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус. Дополнительно с 26 октября в регионе вводится запрет на работу общепита после 20:00.

Кроме того, в период нерабочих дней приостанавливается работа учреждений культуры, ряда организаций, предоставляющих бытовые услуги, салонов красоты, мест проведения массовых физкультурных, спортивных и публичных мероприятий, СПА-салонов и развлекательных площадок для несовершеннолетних.

Ранее в Смоленской области ввели ограничения на посещение некоторых учреждений, в том числе торговых центров, универмагов, салонов красоты и общепитов. Для входа в организации требуется предоставить сертификат или QR-код, подтверждающие вакцинацию, справку об отрицательном результате теста на коронавирус, справку о перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинский отвод. В регионе установили временный запрет на работу предприятий общепита в ночное время и деятельность фуд-кортов, приостановили также массовый допуск в здания органов исполнительной власти и областных госучреждений. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.

По данным регионального оперштаба на 25 октября, в Смоленской области с начала пандемии выявили 58 281 случай заражения коронавирусом, из них 516 - за последние сутки. Выздоровели 47 305 человек, 1 879 пациентов умерли.