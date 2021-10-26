Стоимость ремонта театра кукол в Новосибирске, которому более 100 лет, возросла в 3,5 раза

НОВОСИБИРСК, 26 октября. /ТАСС/. Стоимость капитального ремонта здания Новосибирского областного театра кукол, построенного более 100 лет назад и имеющего статус регионального памятника архитектуры, возросла со 100 до 350 млн рублей. Это связано с уточнением данных при разработке проектно-сметной документации и удорожанием стройматериалов, сообщил в беседе с ТАСС директор театра Юрий Горлатых.

"Сейчас идет активная подготовка проектно-сметной документации. У нас же здание историческое, поэтому в два раза больше согласований. У нас на сегодняшний день [стоимость ремонтных работ] уже больше 350 млн рублей", - сказал Горлатых, добавив, что работы планируется провести за счет средств нацпроекта "Культура".

По словам Горлатых, капитальный ремонт планируется начать в 2022 году. Он добавил, что в рамках капитального ремонта планируется не только обновить фасады здания, но и провести реконструкцию внутренних помещений театра, в частности, административных помещений, кабинетов режиссеров, актерских гримерок и театральных цехов. Кроме этого, планируется закупка нового светового и звукового оборудования для сцены театра.

Зимой 2019 года замминистра культуры региона Евгений Сазонов сообщал, что в ближайшие годы за счет средств нацпроекта "Культура" в Новосибирске планируется капитальный ремонт театра кукол, который располагается в здании 1909-1912 годов постройки. Его спроектировал сибирский архитектор Андрей Крячков, здание имеет статус регионального памятника архитектуры.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года, в этом сезоне он празднует 85-летие. Ежегодно театр показывает порядка 700 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями.