Синоптики прогнозируют ветреную погоду и до восьми градусов тепла в Москве

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье 26 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от шести до восьми градусов тепла, в ночь на 27 октября похолодает до одного градуса тепла.

В Подмосковье температура не поднимется выше девяти градусов тепла, в ночные часы термометры покажут от одного до четырех градусов тепла.

Скорость юго-западного ветра 26 октября будет 5-10 м/с, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе до 10:00 мск 28 октября.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм рт.ст.