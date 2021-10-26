Минпросвещения проведет в 2022 году в Екатеринбурге форум, посвященный образованию

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минпросвещения России намерено провести в Екатеринбурге в начале февраля форум, посвященный влиянию системы образования на развитие экономики, сообщила во вторник пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"Форум, посвященный влиянию системы образования на развитие экономики, пройдет в Екатеринбурге в феврале 2022 года. Об этом в ходе партнерского совета Минпросвещения России и работодателей заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.

По словам Кравцова, слова которого приводятся в сообщении, такой формат позволит обсудить вопросы, которые важны для системы образования, промышленности и бизнеса. "Мы видим, что в нашей стране есть эффективные образовательные решения и их надо тиражировать, создавать рекомендации, которые смогут использовать специалисты во всех регионах", - отметил министр.

Кроме того, Минпросвещения планирует создать федеральный центр повышения квалификации специалистов в Башкирии.

"Центр будет заниматься формированием программ подготовки в колледжах, которые участвуют в программе "Профессионалитет", и разработкой новых методик и технологий, обеспечивающих потребности предприятий. Партнерский совет поддерживает создание такого центра и в целом развитие программы "Профессионалитет", это будет один из драйверов развития среднего профессионального образования", - заявил Кравцов.

Партнерский совет создан в целях выработки механизмов привлечения работодателей к реализации образовательных программ среднего профессионального образования и соответствующих дополнительных программ, а также основных программ профессионального обучения.