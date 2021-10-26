Губернатор Севастополя назвал текущую ситуацию с ковидом самой тяжелой с начала пандемии

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся с распространением коронавируса в Севастополе, является самой тяжелой с начала пандемии. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжелая за все два года пандемии. Сегодня [зафиксировано] плюс 337 подтвержденных случаев ковида, еще 14 смертей. Для города в 500 тыс. жителей - это очень большие цифры", - сказал губернатор. Он напомнил, что 30 октября в городе появятся пункты контроля для проверки сертификатов о вакцинации.

На въездах в Севастополь выставят пять блокпостов для контроля документов о вакцинации, добавил Развожаев. Они появятся на автовокзале и железнодорожном вокзале, а также на трех основных дорогах, ведущих в город. "Три направления, по которым въезд в город осуществляется, ж/д вокзал, автовокзал", - сказал он.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, и в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.