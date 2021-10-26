Коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы в Москве и Петербурге

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции впервые с 23 сентября оказался ниже единицы и в Москве, и в Санкт-Петербурге, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве показатель опустился до 0,98, а в Санкт-Петербурге - до 0,93. В стране в целом индикатор также снизился и составил 1,05.

В восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент превышает единицу. В Ростовской области он составил 1,03, в Воронежской, Свердловской и Нижегородской областях - 1,05, в Иркутской области - 1,06, в Красноярском крае - 1,09. В Подмосковье показатель увеличился до 1,15, а в Самарской области, где почти полтора месяца обновляются максимумы по числу заболевших, - до 1,22.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.