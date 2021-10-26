Лукашенко заявил, что он не противник масочного режима во время пандемии

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является противником масочного режима во время пандемии COVID-19, но только если речь идет о правильном ношении масок.

"Президент обратил внимание, что никогда не выступал против ношения масок, но, по его мнению, культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно", - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) во вторник.

По словам Лукашенко, отмечает пресс-служба, после его недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации "в кругах беглой оппозиции его стали называть ковид-диссидентом". Однако Лукашенко считает, что правильное соблюдение масочного режима полезно, но заставлять граждан носить маски не надо. "Мое железное требование - никого не заставлять", - сказал он.

Такого же принципа Лукашенко придерживается и в отношении вакцинации, так как прививка спасает от заболевания или помогает легче перенести инфекцию.

"Вы доказали на практике: [после вакцинации] меньше болеешь, а если заболеешь - жить будешь. Поэтому я за то, чтобы вакцинировать. Не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия", - заявил президент. Он также указал на то, что оказание плановой помощи во время пандемии COVID-19 откладывать нельзя. "Если ковид ушел, и к нам хлынула эта отложенная онкология? Опять у нас будет 500 человек в очереди на онкологические операции, опять получится обвал, - сказал Лукашенко. - Поэтому нельзя останавливать лечение других болезней, ни в коем случае".

22 октября Министерство здравоохранения отменило обязательный масочный режим в республике после того, как Лукашенко раскритиковал принудительную вакцинацию, а также возможные штрафы за отсутствие масок и анонсированные рейды милиции по проверке выполнения требований масочного режима.

В Белоруссии наблюдается рост заболеваемости ковидом. 24 октября медики зафиксировали 1997 случаев заражения. Всего с начала пандемии зарегистрированы 588 231 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 4 530 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.