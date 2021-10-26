"Украинская община Крыма": скифское золото рано или поздно вернется в крымский музей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Коллекция скифского золота, которая по решению суда Амстердама будет передана Украине, рано или поздно вернется в крымский музей, сказала ТАСС глава Украинской общины Крыма, член Общественной палаты республики Анастасия Гридчина.

"Подобный исход вполне ожидаем. Нидерландский апелляционный суд разыгрывал "театральную постановку" с изучением дела, хотя результат бы заведомо известен. Скифское золото, бесспорно, связано только с территорией Крыма. Собственно, не факт, что это окончательное решение. Я уверена, что скифское золото рано или поздно вернется в крымский музей", - сказала она.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".