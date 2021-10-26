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Пандемия COVID-19

На поддержку здравоохранения в борьбе с ковидом выделено более 56 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что "средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него, люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило свыше 56 млрд рублей на поддержку отечественной системы здравоохранения, деньги в первую очередь предназначены для оказания помощи заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

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"Необходимо реализовать резерв и возможности нашей системы здравоохранения. Правительство дополнительно выделило на ее поддержку свыше 56 млрд рублей, необходимые для этого документы подписаны", - сказал глава кабинета министров.

Он уточнил, что "средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него, люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации".

Теги
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