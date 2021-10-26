Сотрудники ГАИ пресекли 24 млн нарушений ПДД в Москве с начала года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли более 24,1 млн нарушений правил дорожного движения на дорогах Москвы за девять месяцев этого года, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"За прошедшие девять месяцев сотрудниками ГИБДД Москвы выявлено и пресечено свыше 24,1 млн административных правонарушений, с учетом зафиксированных с использованием комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство проанализировало, какие виды нарушений со стороны водителей встречаются чаще остальных. Среди них - превышение скорости от 20 до 40 км/ч, игнорирование дорожных знаков и разметки, выезд на полосу движения для пассажирского транспорта, повороты и развороты в неположенных местах, нарушение правил встречного разъезда и обгона.