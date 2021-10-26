{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве увеличат число центров экспресс-тестирования на COVID-19

Помимо существующих, планируется развернуть еще 20 центров в транспортно-пересадочных узлах и пунктах МФЦ
На эту тему
Нерабочие дни и QR-коды. Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье
Нерабочие дни и QR-коды.

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Власти Москвы увеличат с 29 октября количество центров экспресс-тестирования на коронавирус до 50 пунктов. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

"С пятницы этой недели (29 октября - прим.ТАСС) мы увеличим количество таких центров до 50: развернем 20 центров в транспортно-пересадочных узлах и пунктах МФЦ", - сказал мэр. Он подчеркнул, что эксперимент по экспресс-тестированию показал свою эффективность.

Мэр проинформировал, что наращиваются в мегаполисе и объемы тестирования на коронавирус, в сутки их объем достигает 80-90 тыс.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан ввели во всей России
Читать полностью