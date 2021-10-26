Фальков: вузы должны методически обеспечить самоподготовку студентов в нерабочие дни

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские вузы должны методически обеспечить самостоятельную работу студентов в период нерабочих дней, а в конце провести проверку знаний. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

Ранее Минобрнауки выпустило приказ, согласно которому вузы в нерабочие дни вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

"Самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена: вы должны понимать, есть ли у них доступ к соответствующим электронным ресурсам и курсам, есть ли в вашем университете электронные библиотеки, которыми они могут воспользоваться. Студент не должен быть брошен на это время. По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты", - приводятся слова Фалькова в телеграм-канале министерства.

Фальков отметил, что в российских вузах изучаются дисциплины разной сложности, по ряду из них студентам могут потребоваться индивидуальные консультации. "Сегодня для нас главное - это качественное образование и непрерывность учебного процесса", - добавил министр.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.