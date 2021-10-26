В Дагестане с 28 октября вводят QR-коды для посещения ТЦ, кинотеатров и спортзалов

МАХАЧАКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Допуск в торговые центры, объекты розничной торговли, спортзалы, учреждения культуры и ряд других объектов в Дагестане с 28 октября будет разрешен только при предъявлении QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба во вторник.

"С учетом неблагоприятного прогноза развития эпидситуации <…> нами принято решение о введении ряда ограничений, в том числе допуска с 28 октября на некоторые объекты и в места проведения мероприятий только по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации или перенесенном заболевании. Это касается торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты, других предприятий", - сказал Меликов.

Он добавил, что проверка действительности QR-кода должна быть осуществлена путем сканирования камерой смартфона или иного устройства, считывающего QR-код, кроме того, для подтверждения данных необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

"Поэтому очень важно провести разъяснительную работу с предпринимателями, руководителями организаций, предприятий, владельцами объектов, по внедрению использования QR-кодов", - добавил глава Дагестана.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Дагестане зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе 55 213 подтвержденных положительных результатов. В регионе после заражения коронавирусом умерли 2 719 человек, в том числе шесть за последние сутки. Выздоровели 50 972 человека.