Томский губернатор планирует отстранять от работы непривитых от ковида чиновников

ТОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил чиновникам областной администрации отстранением от работы, если они не успеют вовремя привиться от нового коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областной администрации.

"Меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите - спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Ограничения из-за нового коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продлевали до 1 декабря 2021 года. В октябре из-за роста заболеваемости ограничения ужесточили. Так, с 15 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, врачей, студентов и учителей. Вакцинироваться должны до 80% указанных категорий граждан до конца декабря.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы более 46 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло почти на 50% - со 100 до 150 случаев в сутки. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с темпами вакцинации: прививку от COVID-19 сделали всего 46% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.