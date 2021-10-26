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Обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан ввели во всей России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Постановления о введении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции отдельных категорий граждан приняты уже во всех регионах России, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Мишустин призвал глав регионов действовать на опережение в борьбе с ковидом
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