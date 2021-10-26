В Москве могут открыть новые пункты вакцинации, спрос на прививки вырос в четыре раза

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сеть пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Москве могут расширить. Востребованность вакцинации в столице с августа выросла в четыре раза, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы - в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа. Это положительная тенденция, мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди. При увеличении количества желающих будет развернуто необходимое количество пунктов вакцинации, чтобы все могли получить в нормальных условиях вакцину. Наращивается и объем ревакцинации, что тоже очень правильно", - сказал мэр на координационном совете по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что в Москве с 25 октября введены ограничения: работодателей обязали перевести на дистанционный режим работы минимум 30% сотрудников, домашний режим обязали соблюдать граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями из основных групп риска. С 28 октября в столице будут введены нерабочие дни. "Будем контролировать дальнейшее развитие ситуации, надеемся, что те меры, которые были введены указом президента и на городском уровне дадут свой эффект", - заключил Собянин.

Сегодня в Москве действуют порядка 300 центров вакцинации, в том числе на базе городских поликлиник (100 центров), в центрах госуслуг "Мои документы" (7), частных клиниках (154), торговых центрах (12) и других популярных городских локациях, где работают выездные бригады.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 1 780 781 случай заражения, из них 6 074 за последние сутки. Выздоровели 1 568 354 человека, умерли 30 872. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошел 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.